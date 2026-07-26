Emiliano Vásquez celebra su octavo cumpleaños rodeado de su familia

Encantado por tantos detalles y atenciones, Emiliano Vásquez lució muy alegre en su celebración de su octavo cumpleaños, rodeado del cariño de sus familiares y seres queridos, quienes se reunieron para compartir con él esta fecha especial.

Durante el festejo, Emiliano estuvo acompañado por sus papás, Martha García y Juan Manuel Vásquez, quienes disfrutaron junto a su hijo de la celebración de un año más de vida.

También estuvieron presentes su abuelito Juan Vásquez, así como sus abuelos Eleazar García y Josefina González, quienes compartieron con el cumpleañero la alegría de celebrar sus ocho años.

A la celebración se sumó la familia Segura García, además de sus tíos Bety Aguilar y Jorge Rentería, quienes convivieron con Emiliano durante este día tan especial.

Entre las invitadas estuvieron Viviana Aguilar y Martha Armendáriz, quienes disfrutaron junto al festejado de una agradable convivencia.

La celebración transcurrió en un ambiente de alegría y convivencia familiar, donde el pastel, regalos y las mañanitas no faltaron para el rey de la fiesta quien compartió momentos muy especiales con todos los asistentes.