Clase
Emiliano Vásquez celebra su octavo cumpleaños rodeado de su familia
La celebración del octavo cumpleaños de Emiliano fue un evento lleno de amor y alegría familiar.
Encantado por tantos detalles y atenciones, Emiliano Vásquez lució muy alegre en su celebración de su octavo cumpleaños, rodeado del cariño de sus familiares y seres queridos, quienes se reunieron para compartir con él esta fecha especial.
Durante el festejo, Emiliano estuvo acompañado por sus papás, Martha García y Juan Manuel Vásquez, quienes disfrutaron junto a su hijo de la celebración de un año más de vida.
También estuvieron presentes su abuelito Juan Vásquez, así como sus abuelos Eleazar García y Josefina González, quienes compartieron con el cumpleañero la alegría de celebrar sus ocho años.
A la celebración se sumó la familia Segura García, además de sus tíos Bety Aguilar y Jorge Rentería, quienes convivieron con Emiliano durante este día tan especial.
Entre las invitadas estuvieron Viviana Aguilar y Martha Armendáriz, quienes disfrutaron junto al festejado de una agradable convivencia.
La celebración transcurrió en un ambiente de alegría y convivencia familiar, donde el pastel, regalos y las mañanitas no faltaron para el rey de la fiesta quien compartió momentos muy especiales con todos los asistentes.