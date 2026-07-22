Elisa Margarita celebra su fiesta prenupcial rodeada de seres queridos

Muy próxima se encuentra la fecha en que Elisa Margarita consolide su amor en matrimonio con su prometido Juan Francisco Meza, razón por la cual le organizaron una fiesta prenupcial donde estuvo rodeada del cariño de sus seres queridos.

La celebración reunió a familiares y amigas de la futura novia, quienes compartieron con ella este significativo momento previo a su boda, programada para el próximo 12 de septiembre.

Entre las organizadoras del festejo estuvieron su mamá, María Blanca Enríquez, y su suegra, Isabel López García, quienes prepararon esta convivencia para acompañarla en la etapa previa a su matrimonio.

También estuvieron presentes sus hermanas, Lorena Enríquez y Gloria Santacruz; sus cuñadas, Alejandra Meza y Kenia Alvarado; sus tías, Lulu Enríquez y María Esther, así como sus amigas Argelia, Susy, Andrea, Fátima y Vero.

La futura novia contó además con la compañía de su abuelita, Elisa Aldaco, quien se sumó a los buenos deseos y muestras de cariño durante la celebración.