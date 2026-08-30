Andrey Castillo celebra su cumpleaños: fiesta temática de Super Mario

La alegría y felicidad se dibujaron en el rostro del pequeño Andrey, quien celebró su cuarto cumpleaños con una especial fiesta inspirada en el mundo de Super Mario Galaxy, donde los coloridos personajes y la decoración dieron un toque muy divertido a la ocasión.

Durante el festejo, el pequeño Andrey disfrutó cada momento acompañado por sus papás, Andrés Castillo y Wendy Rivera, quienes compartieron con entusiasmo esta importante fecha junto a familiares y seres queridos que se dieron cita para felicitar al cumpleañero.

También estuvieron presentes sus abuelos maternos, Claudia y Homero, así como sus abuelos paternos, Andrés y Silvia, quienes acompañaron al pequeño en esta inolvidable celebración. De igual manera, la familia Abril Castillo formó parte de este alegre encuentro.

Los mejores deseos para Andrey llegaron también de parte de sus padrinos Ángel Rosales y Alejandra Borrego, además de Carlos Casas y Sandra Soriano, quienes compartieron la felicidad de celebrar los primeros cuatro años de vida del pequeño festejado. El pastel, los regalos, la piñata y las mañanitas fueron parte de los mejores detalles que encantaron al cumpleañero, quien compartió una divertida tarde con sus invitados disfrutando de una rica merienda, juegos e inolvidables momentos.