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Santiago celebra su séptimo cumpleaños en un salón infantil

La celebración del séptimo cumpleaños de Santiago fue un evento familiar lleno de alegría.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 30 agosto, 2026 - 08:21 a.m.
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Con gran entusiasmo, Santiago celebró su séptimo cumpleaños rodeado del cariño de su mamá, Danaé Vara, familiares y amiguitos, quienes compartieron con él esta fecha tan especial.

La cita fue en un salón de eventos infantiles, donde los invitados acudieron para rendirle honores a Santiago, llevándole bonitos presentes, felicitándolo y compartiendo con él la alegría de tener un año más de vida.

Durante el festejo, Santiago recibió las felicitaciones y muestras de afecto de su mamá, Danaé Vara, así como de sus abuelos maternos, Carmen y Ernesto, quienes estuvieron presentes para acompañarlo en esta celebración.

 

También disfrutaron de la convivencia su tía Lizzet, junto con sus primos Victoria y Oscar, además de un grupo de amiguitos que se sumó a la alegría del festejado.

 

Uno de los momentos especiales fue la presencia de su bisabuela, Gloria Rodríguez, quien compartió con Santiago la celebración de sus siete años y contribuyó a hacer de la ocasión un recuerdo familiar inolvidable.

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