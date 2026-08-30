Clase
Santiago celebra su séptimo cumpleaños en un salón infantil
La celebración del séptimo cumpleaños de Santiago fue un evento familiar lleno de alegría.
Con gran entusiasmo, Santiago celebró su séptimo cumpleaños rodeado del cariño de su mamá, Danaé Vara, familiares y amiguitos, quienes compartieron con él esta fecha tan especial.
La cita fue en un salón de eventos infantiles, donde los invitados acudieron para rendirle honores a Santiago, llevándole bonitos presentes, felicitándolo y compartiendo con él la alegría de tener un año más de vida.
Durante el festejo, Santiago recibió las felicitaciones y muestras de afecto de su mamá, Danaé Vara, así como de sus abuelos maternos, Carmen y Ernesto, quienes estuvieron presentes para acompañarlo en esta celebración.
También disfrutaron de la convivencia su tía Lizzet, junto con sus primos Victoria y Oscar, además de un grupo de amiguitos que se sumó a la alegría del festejado.
Uno de los momentos especiales fue la presencia de su bisabuela, Gloria Rodríguez, quien compartió con Santiago la celebración de sus siete años y contribuyó a hacer de la ocasión un recuerdo familiar inolvidable.