José Hiram Rodríguez celebra su primer cumpleaños y bautismo en Monclova

El pequeño y encantador José Hiram Rodríguez protagonizó una doble celebración al recibir el sacramento del bautismo, además de festejar su primer aniversario de vida, acompañado por sus seres queridos en una fecha llena de alegría y significado para su familia.

La ceremonia religiosa se realizó en el Santuario de Guadalupe, donde José Hiram recibió el sacramento del bautismo acompañado por sus papás, José Hiram Rodríguez Salas y Mariana Valdez Ramos.

Como madrinas participaron Andrea Valdez y Rosaura Valdez, quienes asumieron con cariño este importante compromiso en la vida del pequeño.

Después de la ceremonia religiosa, familiares y seres queridos se reunieron para celebrar el primer cumpleaños de José Hiram, quien disfrutó de una convivencia especial con motivo de su primer aniversario de vida.

Entre los invitados estuvieron sus abuelos maternos, Dolores Ramos Corpus y Mario Alberto Valdez Orzúa; su abuela paterna, Rebeca Salas García, así como su primo Mario Alberto Valdez Castilleja.

La doble celebración transcurrió en un ambiente de alegría y convivencia familiar, convirtiéndose en una ocasión memorable para festejar el bautismo y el primer cumpleaños de José Hiram.