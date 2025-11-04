Emotivo Baby Shower para Rodrigo Dariel y su familia

La futura llegada de un nuevo miembro a la familia fue motivo para celebrar, por lo que un baby shower fue organizado en honor a Rosidalia Martínez, quien junto a su esposo tiene la dicha de esperar a un varoncito que llevará por nombre Rodrigo Dariel.

La fiesta, organizada por la futura abuelita, Idalia Sandoval, y su suegra, Alma Saucedo, quienes comparten la emoción y la dicha de esta ocasión, hicieron extensiva la invitación a los seres queridos, quienes se reunieron para compartir la alegría de la espera.

Entre los asistentes estuvieron la hermana de Rosidalia, Mara Martínez, las abuelitas paterna y materna, Erudina y Elvira, respectivamente, así como primas y tías, quienes disfrutaron de un momento lleno de amor y expectativas por la llegada de Rodrigo Dariel, a quien le llevaron bonitos obsequios al igual que a la futura mamá.