CIMACO Celebra su 95 Aniversario con Desfile de Modas Otoño/Invierno 2025

Reflectores, flashes y cámaras inundaron el escenario del desfile de modas Otoño/Invierno 2025 que con gran éxito presentó CIMACO en el marco de su 95 aniversario, evento que se ha convertido en una tradición para mostrar las últimas tendencias en moda de temporada.

Las pasarelas y escenarios envueltos por luces, música pop y sax , se ubicaron en la entrada principal de la tienda de CIMACO Paseo Monclova que exaltaron la emoción de los distinguidos invitados que disfrutaron de una velada llena de encanto y glamour, apreciando el desfile de los y las modelos que presentaron los mejores looks conformados por prendas de marcas exclusivas como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Náutica, Guess, Lacoste y Vero Moda, entre otras.

El desfile se dividió en bloques que incluyeron ropa de dama, caballero, juniors e infantiles, mostrando la diversidad y la calidad de las marcas participantes.

Al finalizar el desfile, se realizó una rifa de increíbles obsequios entre los asistentes, lo que agregó un toque de emoción y sorpresa que le dieron al evento un rotundo éxito.

CIMACO demostró una vez más por qué es un referente en la moda y el entretenimiento en la región. Sin duda, fue una noche que quedará en la memoria de todos los asistentes.

