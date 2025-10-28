Emotiva boda de Adriana Barboza y Alfredo López

Una especial celebración compartieron las familias de Adriana Barboza y Alfredo López quienes como novios acudieron al Templo La Paz para unir sus vidas en sagrado matrimonio

Ante Dios tomados de la mano y cruzando sus miradas, sus labios se abrieron para expresar su consentimiento de aceptarse como esposos por el resto de sus vidas.

Fueron testigos de estos conmovedores momentos los padres de la novia Adriana Garibay y Gilberto Barboza; los padres del novio Blanca Estela Coronado y Jesús Cerda; además de familiares y amistades que compartieron la ceremonia religiosa en honor a Adriana y Alfredo.

Posteriormente, los novios grabaron su firma ante el juez civil quien los declaró ante la ley como marido y mujer, siendo testigos Mario Santana y María José por parte del novio; Jesús y Diana por parte de la novia.

Los abrazos y felicitaciones no faltaron para los nuevos esposos quienes compartieron su alegría en una elegante recepción donde el amor, alegría y momentos inolvidables se vivieron en esa velada.