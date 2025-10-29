Emotiva Celebración en el Cumpleaños de Valeria Judit

Una sonrisa dibujada en el rostro fue la mejor muestra de que Valeria Judit se mostró encantada por todos los regalos y las muestras de cariño que le dieron con motivo de su cumpleaños número 3.

Valeria fue consentida como una princesa por sus invitados que le acompañaron en la mesa principal para cantarle las mañanitas y captar esos especiales momentos en una sesión fotográfica.

Sus padres Judith Salazar y Roberto Llanas compartieron la alegría de su hija con su familia e invitados, con quienes fueron excelentes anfitriones en el evento que tuvo lugar en un salón de eventos infantiles.

Los primeros en felicitar a la cumpleañera fueron su hermano Roberto André; su abuelo paterno Baldomero Llanas; sus abuelos maternos Rosalba Sessatty y Humberto Salazar. Además, estuvieron presentes sus tíos Humberto, Samantha, Javier, Amanda, Ximena y Alexa; sus padrinos Gerardo y Carolina, quienes junto a los invitados compartieron una divertida tarde con la princesa de la fiesta.