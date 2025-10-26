Emotiva celebración de XV años para Arlene Rodríguez Medrano

Una fecha muy especial le celebraron a Arlene Rodríguez Medrano, quien con el corazón lleno de ilusiones recibió sus XV años cumplidos.

La celebración inició con una misa que tuvo lugar en la iglesia San Antonio de Padua, donde de la mano de sus padres Abraham Ricardo y Arlene Berenice se presentaron en el altar para agradecer al creador por permitirle compartir su alegría con sus seres queridos.

Con abrazos y efusivas muestras de cariño recibieron a Arlene en la elegante recepción, en la que sus más allegadas amistades y familia le llevaron bonitos presentes y acompañaron a la quinceañera en su presentación en sociedad.

Conmovedores e inolvidables momentos surgieron en la cena-baile, donde la festejada lució feliz y encantada por todas las atenciones que dieron y consintieron.