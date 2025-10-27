Apoyo incondicional en evento previo a la boda de Astrid y Rodolfo

La fecha ya está en puerta en este mes de octubre cuando Astrid Johana Vázquez y Rodolfo García se tomen de las manos y digan las palabras "si acepto" dando lugar a un nuevo capítulo en sus vidas unidos en matrimonio.

Dicha razón fue el motivo para que Guillermo García y Lucila Ortiz les organizaran un festejo a ambos para despedir soltería, por lo cual hicieron extensiva la invitación a familiares y amistades para compartir la alegría de los futuros esposos.

La reunión se hizo en un salón de eventos donde los invitados acudieron a felicitar a Astrid y Rodolfo, además de mostrarles su apoyo incondicional para su nueva empresa.

Los abrazos, la alegría y los felices momentos reinaron en el festejo donde los asistentes disfrutaron de una merienda que enmarcó conversaciones en torno a los detalles de la futura boda que será la cereza del pastel del amor que se profesan los novios.