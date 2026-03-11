María Concepción y Ernesto celebran 50 años de amor en Monclova

María Concepción y Ernesto, un feliz matrimonio que celebraron sus 50 años de amor y compromiso, iniciando con una emotiva ceremonia religiosa que tuvo lugar en la iglesia San Francisco de Asís, donde familiares y seres queridos se reunieron para acompañarlos en esta significativa fecha.

La ceremonia fue un momento especial en el que la pareja renovó su compromiso, agradeciendo por cinco décadas de vida compartida, recuerdos y enseñanzas. Durante la celebración estuvieron rodeados del cariño de la familia De León Lechuga y la familia De León Treviño, quienes se unieron a la celebración con muestras de afecto y buenos deseos para la querida pareja.

También estuvieron presentes el hermano de la novia, Gabriel Santos, quien viajó desde San Antonio, Texas, para acompañar a su hermana en este día tan significativo; acudieron los primos Juan José Sánchez y María García, así como miembros de la familia Arredondo de León, quienes compartieron la alegría de esta celebración familiar.

Dicho acontecimiento fue motivo para realizar una gran fiesta que tuvo lugar en un exclusivo salón de eventos de la localidad en el que los festejados fueron recibidos con abrazos, felicitaciones y buenos deseos. En el marco de una cena-baile, los presentes compartieron la alegría de los festejados con quienes convivieron durante una inolvidable velada llena de emotivos y divertidos momentos.