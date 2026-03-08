Isabel Medellín celebra su noveno cumpleaños en Coahuila

Una gran sonrisa dibujada en el rostro de Isabel Medellín reflejó su gozo y alegría que disfrutó en la fiesta que le organizaron para celebrar su noveno cumpleaños de vida.

Su fiesta se realizó en un exclusivo salón de eventos infantiles que estuvo decorado e inspirado en la temática del personaje favorito de la cumpleañera, Baby Yoda, lo que hizo par con un llamativo atuendo en tonos verdes de la cumpleañera que combinó perfectamente con la temática del festejo, detalle que encantó a los invitados y dio un toque muy especial al ambiente.

Sus papás, Daniel Medellín y Anahí Celestino, se encargaron de cuidar cada detalle para que su hija disfrutara de un día inolvidable, lleno de sorpresas, juegos y momentos especiales. También estuvo presente su hermano Miguel, quien la acompañó durante la celebración compartiendo la alegría de esta fecha tan especial.

Familiares y amigos cercanos acudieron para felicitar a la cumpleañera y acompañarla en la divertida tarde, donde no faltaron las tradicionales "Mañanitas", la partida del pastel y los buenos deseos para Isabel.

Entre los asistentes se encontraban sus tíos Jonathan y Yaneth, así como Efraín y Tere, quienes se unieron a los festejos y consintieron a la festejada al igual que los invitados que disfrutaron de una divertida tarde en el marco de una rica merienda.