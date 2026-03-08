Hugo Raga Aguilar celebra su cumpleaños con fiesta temática en Monclova

En un ambiente lleno de alegría, colores y diversión, el pequeño Hugo Isaac Raga Aguilar celebró su sexto cumpleaños con una divertida fiesta inspirada en el popular superhéroe Spider-Man, temática que encantó al festejado y a todos los invitados.

Sus papás, Paco González y Reyna Aguilar, fueron los encargados de organizar este especial evento, cuidando de todos los pormenores para que Hugo Isaac compartiera al máximo su gran día con su familia y sus amiguitos.

Entre la decoración, el pastel y los detalles alusivos al Hombre Araña crearon el escenario perfecto para que Hugo recibiera "las mañanitas", regalos y abrazos que hicieron feliz al cumpleañero.

Acompañando al cumpleañero estuvieron su abuelita materna, Elidia Castillo, así como sus abuelitos paternos Olga de la Fuente y Paco González, quienes no dudaron en consentirlo y compartir su alegría.

También se dieron cita sus tías Cristina y Beatriz de la Fuente, además de integrantes de la familia Rodríguez González, quienes compartieron la alegría de la ocasión.

Entre juegos, sorpresas y la tradicional partida del pastel, Hugo Isaac disfrutó al máximo su cumpleaños número seis, rodeado del cariño de su familia y viviendo una celebración digna de su superhéroe favorito.