Fiesta de quince años de Carlos Alexander reúne a familiares

Con una misa de acción de gracias dio inicio a una especial celebración en honor del joven Carlos Alexander, quien compartió el momento especial en que cumplió quince años de vida.

Durante la ceremonia religiosa en la Parroquia San Juan Bautista de la Salle, Carlos Alexander estuvo acompañado por sus orgullosos padres, Juan Carlos Contreras Pérez y Alejandra Pintor, quienes ofrecieron su gratitud al Creador por llegar a esta fecha especial.

También estuvieron presentes sus abuelos paternos, Juan Carlos Contreras y Andrea Guadalupe, así como su querida abuelita materna Zapopan Martínez, quienes le brindaron cariño y buenos deseos.

Como padrinos participaron Cristina y Héctor, quienes acompañaron al festejado en este momento significativo dentro de la ceremonia.

La alegría y emoción de este acontecimiento fue compartida por los invitados, quienes dieron una gran recepción al quinceañero. La música y el baile destacaron en el festejo, donde el atuendo de intenso color rojo, negro y plateado resaltó por su estilo y elegancia, acorde con la importancia del momento.

Entre los invitados cercanos también estuvieron su tía Cecilia, junto con sus primos Gilberto y Ariana, además de sus hermanos Aylin y Ashley Paul, quienes compartieron la alegría de esta celebración familiar.

La velada transcurrió llena de emotividad y buenos deseos para Carlos Alexander, quien celebró rodeado del cariño de su familia y seres queridos, marcando así un momento inolvidable en su vida.