Baby Shower de Lisbet Roxen Adame Flores: Celebración para la llegada de Aisha Ibbie

Un ameno baby shower se hizo en honor de Lisbet Roxen Adame Flores, quien junto a su esposo Juan Armando Cruz espera con gran ilusión la llegada de su hija, que llevará por nombre Aisha Ibbie, prevista para nacer en el mes de enero.

Durante la celebración, familiares y amigas de la futura mamá se reunieron para compartir una tarde llena de alegría, buenos deseos y muestras de cariño, además de conversaciones donde el tema principal fue sobre útiles consejos para Lisbeth para su bendita tarea de ser madre.

Entre las presentes se encontraban su mamá Laura Flores Valdez y su suegra Rosalba Garza, quienes acompañaron con entusiasmo a Lisbet en este momento tan especial.

También asistieron sus tías Juany, Marisol, Elvira, Fernanda, Esmeralda, Magy, Aide, Patricia, Rosy, Susana, María Elena y Pauli, así como sus primas Mariana, Mery, Erika, Edith y Liliana. De igual forma, estuvieron presentes su cuñada María Guadalupe Cruz y su concuña Lesema Estupiñal.

El ambiente fue de gran cordialidad, en medio de una cuidada decoración y múltiples detalles alusivos a la próxima llegada de la pequeña Aisha Ibbie. La festejada agradeció las muestras de afecto y los obsequios recibidos, manifestando su felicidad por iniciar esta nueva etapa junto a su esposo.