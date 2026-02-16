José Miguel Borjas celebra su cumpleaños en Monclova con fiesta temática

El pequeño José Miguel Borjas Gutiérrez celebró con gran alegría su sexto cumpleaños en una divertida fiesta llena de sorpresas y momentos especiales.

Sus orgullosos padres, Jorge Borjas y Brenda Gutiérrez, organizaron un inolvidable festejo con temática de fútbol, el deporte favorito del cumpleañero. El salón, decorado con detalles alusivos al balompié y equipado con muchos juegos, fue el escenario perfecto para que José Miguel y sus invitados disfrutaran al máximo.

Durante la celebración estuvieron presentes sus hermanos, Jorge y Caleb, quienes compartieron cada momento de diversión con el festejado. También lo acompañaron sus abuelos maternos, Rosario y Miguel, así como su abuela Diana Fraire. No podían faltar sus queridos tíos Silvia, César, Azalia y Miguel, quienes asistieron junto a sus cónyuges para consentir al cumpleañero.

Amigos, amigas y primos de José Miguel se dieron cita para celebrar juntos, participando en dinámicas y juegos que mantuvieron el ambiente lleno de energía y entusiasmo.

Sin duda, fue una tarde muy especial en la que José Miguel Borjas Gutiérrez celebró sus 6 años rodeado del cariño de su familia y amistades, anotando un gran gol en el marcador de la felicidad.