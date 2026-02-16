Contactanos
José Miguel Borjas celebra su cumpleaños en Monclova con fiesta temática

Familia y amigos se unieron para celebrar el sexto cumpleaños de José Miguel, creando recuerdos inolvidables en Monclova.

Por Carlos Herrera - 16 febrero, 2026 - 07:45 p.m.
El pequeño José Miguel Borjas Gutiérrez celebró con gran alegría su sexto cumpleaños en una divertida fiesta llena de sorpresas y momentos especiales.

Sus orgullosos padres, Jorge Borjas y Brenda Gutiérrez, organizaron un inolvidable festejo con temática de fútbol, el deporte favorito del cumpleañero. El salón, decorado con detalles alusivos al balompié y equipado con muchos juegos, fue el escenario perfecto para que José Miguel y sus invitados disfrutaran al máximo.

Durante la celebración estuvieron presentes sus hermanos, Jorge y Caleb, quienes compartieron cada momento de diversión con el festejado. También lo acompañaron sus abuelos maternos, Rosario y Miguel, así como su abuela Diana Fraire. No podían faltar sus queridos tíos Silvia, César, Azalia y Miguel, quienes asistieron junto a sus cónyuges para consentir al cumpleañero.

Amigos, amigas y primos de José Miguel se dieron cita para celebrar juntos, participando en dinámicas y juegos que mantuvieron el ambiente lleno de energía y entusiasmo.

 

Sin duda, fue una tarde muy especial en la que José Miguel Borjas Gutiérrez celebró sus 6 años rodeado del cariño de su familia y amistades, anotando un gran gol en el marcador de la felicidad.

