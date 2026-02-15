Mayra Álvarez celebra su baby shower en un emotivo festejo familiar

Una tierna celebración se realizó para Mayra Álvarez, quien muy pronto recibirá a su bebé que la hará sentir la bonita experiencia de ser madre.

Es por ello que familiares y amistades se reunieron para compartir su alegría en un bonito festejo que tuvo lugar en un exclusivo salón de eventos sociales donde las invitadas acudieron para felicitar y consentir a Mayra, además de llevarle bonitos presentes.

La decoración y arreglos en tonos color rosa anunciaron que la futura integrante de la familia será niña y llevará por nombre de Aurora, quien llegará al mundo en el mes de marzo, lo cual llena de emoción a toda la familia, en especial al padre de la pequeña Arturo Torres.

Durante el festejo, no pudo faltar la presencia de la abuelita materna, María Álvarez, así como la suegra de la futura mamá, Tere Feregrino; también su cuñada y hermana, Sandra López y Sonia Vásquez; sus amigas Caro, Grettel, Lilii, Fany y Nalleli; su hermano Francisco Vásquez, las primas Magda y María Rosa, y el papá Francisco Vázquez, quienes expresaron su emoción ante la próxima llegada de la bebé.

Entre juegos, regalos y emotivos mensajes, el festejo transcurrió en un ambiente cálido y familiar, lo que sin duda augura que la pequeña Aurora llegará a un hogar lleno de amor y rodeada de una gran familia que ya la espera con los brazos abiertos.