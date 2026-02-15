Mónica Villarreal celebra su baby shower en compañía de familiares y amigos

Con gran ilusión y rodeada del cariño de familiares y amigas, la futura mamá Mónica Villarreal protagonizó un hermoso baby shower en honor a su primogénito, Patricio Antonio, quien muy pronto llegará para llenar de alegría a su hogar.

Su esposo, Marco Mery, compartió emocionado cada momento de la celebración, agradeciendo junto a Mónica las muestras de afecto y los buenos deseos para esta nueva etapa en sus vidas de parte de sus invitados.

En el festejo estuvieron presentes la mamá de la futura mamá, Mónica Rangel, y su suegra, Martha González, quienes felices esperan la llegada de su nieto. También acompañaron las abuelitas paternas, Martha y Yadira Guerrero, así como las cuñadas Liliana Villarreal y Yadira Mery.

Las tías maternas Ninfa Villarreal y Katy Ballesteros se sumaron a la celebración, al igual que las tías paternas Georgina, Martha, María, Martha y Claudia; no podían faltar sus amigas Sarahí, Melissa, Génesis y Diana, además de su madrina Leticia, quienes llenaron de abrazos y consejos a la futura mamá.

El festejo transcurrió en una tarde inolvidable, llena de sonrisas, buenos deseos y mucha emoción por la próxima llegada del primer hijo del matrimonio Mery Villarreal.