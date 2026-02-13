Renata Hernández celebra sus XV años con gran alegría

Una sonrisa en el rostro destacó la juvenil belleza de Renata Hernández, quien con su encantador vestido y su majestuoso andar recorrió la pista de baile ante la admiración y el aplauso de su familia y amistades, quienes fueron testigos de su presentación en sociedad a la edad de sus XV años cumplidos.

Le acompañaron en este momento sus orgullosos padres Dulce Lares y Ever Hernández, quienes se esmeraron con todos los detalles para que disfrutara su día tan especial al máximo.

Momentos conmovedores surgieron cuando la bella quinceañera bailó su primer vals, además de brindar y agradecer por la presencia de sus invitados.

Entre los presentes estuvieron sus tíos Alexis y Karina, así como integrantes de la familia Jiménez; Lares Torres; acudieron también sus abuelos, Ana Estela Hernández y Carlos Jiménez Barrera; su madrina Isabel Lares, quienes junto a los asistentes no dudaron en felicitar a la cumpleañera, felicitarla y consentirla con bonitos regalos.

La alegría y diversión reinó en el ambiente donde una cena-baile enmarcó un encuentro lleno de sonrisas, abrazos y gratos recuerdos.