Fernanda Alvarado celebra sus XV años en una elegante fiesta

En una velada llena de emoción y elegancia, Fernanda Alvarado lució un glamouroso vestido que destacó su belleza y encanto en la celebración que se hizo en su honor para festejar la llegada a sus XV años de vida.

Familiares y amistades que se dieron cita, compartieron este momento tan especial en que la quinceañera fue presentada en sociedad, recorriendo la pista de baile acompañada de sus orgullosos padres Rogelio Alvarado Guerrero y Karely Guerrero y ante el aplauso y admiración de los asistentes.

Fernanda estuvo acompañada también por su hermano Leonel Alvarado, sus padrinos Javier Martínez y Miriam Guerrero; además contó con la presencia de sus abuelitos maternos, Nora Elda Gamboa y Esteban Guerrero, así como de sus abuelos paternos, Guadalupe Palacios y Rogelio Alvarado, quienes orgullosos compartieron con su nieta este significativo acontecimiento.

Los invitados, además de felicitar y desearle lo mejor a la bella quinceañera, compartieron con ella de una divertida y especial velada llena de sorpresas e inolvidables momentos que fueron enmarcados por una cena baile.