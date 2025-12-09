Contactanos

Clase

Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar

La celebración reunió a familiares y amigos en un ambiente festivo y lleno de cariño.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 09 diciembre, 2025 - 06:28 p.m.
Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
Jerry Oviedo cumplió 50 años de vida.

Un salón de eventos sociales fue el escenario de una emotiva reunión familiar donde Jerry Oviedo Lara fue consentido para celebrar sus 50 años de vida cumplidos.

En la mesa principal, el pastel y regalos fueron testigos de los abrazos y felicitaciones que recibió el cumpleañero, a quien le cantaron las mañanitas y le desearon lo mejor en su día.

 

Entre los presentes estuvieron su padre Gerardo Oviedo, sus tíos José Orozco y Nora Oviedo; la familia Oviedo Sifuentes y de León Oviedo. No faltaron sus hermanos, José Alan y Mayra Oviedo, quienes celebraron con entusiasmo este significativo cumpleaños.

 

Las más pequeñas de la familia también dijeron presente: sus sobrinas Fernanda, Ximena, Valeria y Constanza, quienes llenaron la fiesta de alegría. Se sumaron también Ludy González y José Antonio Velázquez, así como la familia Gloria Lares; no faltó la asistencia de Anis González y su esposo, quienes disfrutaron del ambiente festivo.

1 / 8
Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
José orozco y Nora Oviedo
2 / 8
Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
3 / 8
Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
4 / 8
Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
5 / 8
Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
6 / 8
Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
7 / 8
Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
Acompañado de su señor padre.
8 / 8
Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar

  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar

    José orozco y Nora Oviedo

  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar

  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar

  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar

  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar

  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar

  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar

    Acompañado de su señor padre.

  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar

  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
  • Jerry Oviedo celebra sus 50 años en emotiva reunión familiar
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados