Familia y amigos celebran el baby shower de Jennifer Muñoz

En un ambiente lleno de cariño y buenos deseos, se realizó un emotivo baby shower en honor a Jennifer Muñoz, quien espera con gran ilusión la llegada de su cuarto hijo, previsto para nacer en este mes de diciembre.

Aunque el nombre del bebé aún es reservado, la futura mamá fue celebrada con una hermosa reunión donde familiares y seres queridos se dieron cita en un salón de eventos sociales para acompañarla en este momento tan especial.

Jennifer estuvo acompañada por su esposo, Marco Antonio Muñoz, quien también compartió la alegría de la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

La celebración fue organizada con dedicación y cariño por su mamá, Norma Elsa Chacor y la esposa de la festejada quienes cuidaron cada detalle para que la festejada y las invitadas pasaran una tarde inolvidable.

Entre los presentes destacó la presencia de la abuelita Norma, las primas Tania, Xiomara y Fabiola, Jesabel, Coralia y Lizbeth, además de las tías Edith y Coralia, que se unieron a los festejos con gran entusiasmo y disfrutaron de la reunión.

Los más emocionados fueron, sin duda, los hijos de la futura mamá: Bastián, Obed y Miranda, quienes esperan con alegría la llegada de su nuevo hermanito.

La tarde transcurrió entre juegos, regalos, fotografías y muestras de afecto para Jennifer, quien agradeció profundamente las muestras de apoyo en esta dulce espera.