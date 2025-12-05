Leyda Sonora organiza fiesta de cumpleaños para Aylin Valerio

Con gran entusiasmo y en un ambiente lleno de cariño, la pequeña Aylin Valerio celebró su tercer cumpleaños, acompañada de familiares y amigos que acudieron para compartir juntos una tarde inolvidable.

La orgullosa mamá, Leyda Sonora, fue la encargada de organizar este divertido festejo donde no faltaron los globos, los dulces y muchas sonrisas. Entre los asistentes destacó la presencia de su inseparable amiguito Emiliano, quien llenó de energía la celebración.

También estuvieron presentes sus abuelitos maternos Carlos y Leida, quienes no dejaron de mostrarle afecto a la festejada. Entre los invitados especiales se encontraban Martha y Gil, amigos cercanos de la familia que se sumaron a los buenos deseos.

Las tías de Aylin, Camila y Romina, fueron parte fundamental de la fiesta, compartiendo juegos y momentos especiales con la pequeña. La reunión también contó con la presencia de su prima Sofía, quien disfrutó junto a la cumpleañera cada instante.

La madrina de Aylin, Lashmi Valerio, no podía faltar en esta fecha tan importante y acompañó a su ahijada con mucho cariño, reafirmando el lazo especial que las une.

Entre risas, fotografías y un ambiente familiar lleno de ternura, Aylin sopló sus tres velitas, marcando así un momento lleno de amor que quedará en la memoria de todos los presentes.