Walkiria Montoya celebra su cumpleaños rodeada de seres queridos

En un ambiente lleno de alegría y cariño, Walkiria Montoya celebró sus 30 años acompañada de su familia, amigas y compañeras de trabajo, quienes se reunieron para hacer de este día un momento inolvidable.

La festejada compartió la velada con su mamá, Sandra Díaz, así como con su suegra, Patricia Carreón, y su cuñada, Patricia García, quienes no perdieron la oportunidad de demostrarle su afecto en una fecha tan especial.

La cita fue en un exclusivo salón de eventos donde también estuvieron presentes sus amigas Ana Sánchez, Aranza y Lety, además de varias primas y compañeras de trabajo Alejandra y Paty que se unieron a la celebración, creando un ambiente cálido y festivo.

Después que los asistentes le cantaron las mañanitas y felicitaron a Walkiria, todos disfrutaron de una tarde llena de buenos momentos, risas y recuerdos que quedarán grabados en el corazón de la festejada.