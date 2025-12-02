Familia y amigos se reúnen para el cumpleaños de Fernanda Chávez en Monclova

La pequeña Fernanda Elizabeth Chávez Aguillón celebró en grande su 10º cumpleaños, acompañada del cariño de su familia y seres queridos quienes se reunieron para festejar este día tan especial.

Sus orgullosos papás, Luis Enrique Chávez Rodríguez y Diana Elizabeth Aguillón, se mostraron felices de ver a su hija disfrutar una tarde llena de risas, juegos y sorpresas compartiendo con sus amiguitos y familia.

A la celebración asistieron su hermano Jorge Antonio, su querida abuelita materna Olga Fuentes, la Familia Mayer Aguillón, así como la Familia Fuentes: Sofía, Paola y Edith, quienes compartieron momentos inolvidables con la cumpleañera.

Las tías abuelas Rosa, Bertha, Agripina y Olga Fuentes se unieron a la celebración, mostrando el gran afecto que toda la familia tiene por Fernanda.

Entre globos, pastel y las tradicionales mañanitas, Fernanda recibió los mejores deseos por parte de todos los asistentes, quienes la acompañaron disfrutando de antojitos y una rica merienda.