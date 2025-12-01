Briana Herrera y su familia celebran sus quince años

Como una bella princesa feliz y sonriente lució Briana Denisse Herrera de la Cruz, quien estuvo rodeada del cariño de su familia, celebrando la llegada de sus esperados XV años, un día lleno de emoción, elegancia y momentos inolvidables.

Los orgullosos padres, Telbert Herrera y Cynthia de la Cruz, acompañaron a Briana en su recorrido por la pista de baile durante la emotiva ceremonia en que fue presentada en sociedad y bailaron el tradicional vals, agradeciendo la oportunidad de ver a su hija dar este importante paso hacia una nueva etapa de su vida.

Detalles de la celebración de XV años de Briana Herrera

Estuvo presente también su hermano Noe de la Cruz, quien compartió esta significativa celebración, mostrando el gran cariño que une a la familia. No podían faltar sus seres más queridos como su abuela paterna: Guadalupe Herrera; sus abuelos maternos: Alejandra de León y Noé De la Cruz; sus tíos Cecy Cruz y Noe De la Cruz, Jesús de León y Jhonatan Tavares.

Familia y amigos se unen en la fiesta de quince años de Briana

Todos ellos se reunieron para acompañar a Briana en una velada tan especial, deseándole una vida llena de éxitos, alegría y sueños cumplidos.