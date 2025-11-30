Despedida de soltera de Lesly Rivera reúne a familiares y amigos

En un ambiente lleno de cariño y buenos deseos, Lesly Lizeth Rivera Zertuche celebró una emotiva despedida de soltera, ya que muy pronto estará en el altar para expresar "si acepto" ante su prometido Ever Fernando, con quien contraerá nupcias éste próximo 27 de diciembre.

La anfitriona de este entrañable evento fue su mamá, Verónica Zertuche, quien organizó cada detalle para que la futura novia disfrutara de una tarde inolvidable. A la celebración también asistió su suegra, Elisa Zarazúa, quien compartió con la familia y amigas momentos llenos de alegría.

Lesly estuvo acompañada por sus hermanas, Melany y Claudia, quienes compartieron su emoción por este nuevo capítulo en la vida de su hermana. También estuvieron presentes sus compañeras de trabajo, sus tías Nereida, Juany, Lety, Rosy y Malena, así como de sus primas Zertuche, quienes no quisieron perderse esta celebración tan especial. que se sumaron a las felicitaciones y al ambiente festivo.

En el marco de una cálida tarde y una exquisita merienda, entre risas, anécdotas y buenos deseos, Lesly agradeció el cariño de todas las asistentes y expresó su ilusión por el día de la boda, que cada vez está más cerca.