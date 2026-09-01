Melanie Sánchez celebra sus XV años rodeada de familia

Con gran alegría y rodeada del cariño de familiares y amigos, Melanie Danae Sánchez celebró sus XV años de vida, una ocasión especial que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

Durante la celebración, la quinceañera estuvo acompañada en todo momento por sus padres, César Alejandro Sánchez y Cynthia Maribel, quienes compartieron con ella la emoción de este significativo acontecimiento.

Melanie Danae también recibió el cariño de sus hermanas, Yamileth y Luisa, así como de sus abuelitos, César Guadalupe Sánchez y Rosa Irene Carranza.

De manera especial, estuvo presente su abuelita materna, Raquel Martínez, además de su prima Alexa Estefanía, quienes fueron parte de los momentos más emotivos de la celebración.

La festejada lució radiante durante la velada y recorrió la pista de baile ante el aplauso y admiración de familiares y seres queridos que se reunieron para acompañarla y compartir los tradicionales momentos de una fiesta de XV años, entre ellos el vals, el brindis y conmovedores momentos.

La recepción transcurrió entre felicitaciones, buenos deseos y un ambiente festivo, dejando en Melanie Danae y su familia recuerdos inolvidables de esta fecha tan significativa.