Salma López celebra su despedida de soltera rodeada de familiares

Rodeada de familiares, Salma López disfrutó una emotiva despedida de soltera, organizada con cariño por su mamá, Rocío de Fátima Garza, y su futura suegra, Amparo Saucedo.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde la celebración reunió a mujeres de ambas familias, quienes compartieron una agradable convivencia con la novia, próxima a contraer matrimonio con su prometido, Eliseo García.

Durante el festejo, Salma recibió muestras de afecto, buenos deseos y consejos para la nueva etapa de su vida que está por comenzar. Entre las asistentes estuvieron su abuelita, Nohemí Jiménez, así como sus tías Nohemí López, Alicia López, Carmen Garza, Alma Garza y Rosario Garza.

También estuvieron presentes Elvia y Lourdes, tías del prometido, quienes se sumaron a la celebración y compartieron con Salma este especial momento previo a su boda.

La despedida de soltera de Salma López fue organizada por su madre y futura suegra, creando un ambiente familiar cálido. La reunión transcurrió en un ambiente de alegría y fraternidad, convirtiéndose en una ocasión especial para fortalecer los lazos entre ambas familias y acompañar a la futura esposa en la cuenta regresiva hacia el altar.