Darío y Renata Mijares celebran sus cumpleaños en un evento familiar

En un ambiente lleno de alegría, globos y momentos familiares, se celebró el doble cumpleaños de los pequeños Darío Daniel Mijares Soto, quien festejó sus 6 años, y Renata Michelle Mijares Soto, que celebró sus 4 años de vida.

La especial reunión fue organizada por su mamá, Diana Leticia Soto Zermeño, quien cuidó cada detalle para que sus hijos disfrutaran de una tarde inolvidable rodeados del cariño de su familia.

Entre los seres queridos que acompañaron a los festejados se encontraba su abuelita Leticia Zermeño, así como su abuela paterna Aracely Castillo, quienes compartieron con gran emoción este significativo momento.

También estuvieron presentes sus tías Cristina y Gladys, además de su prima Nicole, quienes convivieron con los pequeños durante la celebración y les desearon lo mejor en su nuevo año de vida.

Durante la fiesta, los invitados disfrutaron de un agradable convivio, donde no faltaron las tradicionales "Mañanitas", el pastel y divertidos momentos para los niños, haciendo de esta doble celebración un recuerdo muy especial para toda la familia.