Nataly Reyes celebra un emotivo baby shower para su hijo Luis Damián

Emotivos detalles realzaron el ambiente de alegría y emoción en el baby shower para celebrar la próxima llegada de Luis Damián, quien será el segundo hijo de la familia y es esperado para finales del mes de febrero.

La cálida reunión fue organizada por la anfitriona Nataly Reyes, quien cuidó cada detalle para hacer de este festejo un momento especial para el futuro integrante de la familia y compartir su alegría con su familia y sus amistades cercanas.

Acompañaron a la festejada el orgulloso papá del bebé, Damián Ortiz, así como la mamá de la festejada, Miriam Reyes, la suegra Zoila Gaytán y las tías maternas, quienes expresaron sus buenos deseos y felicitaciones para Nataly.

La reunión tuvo lugar en un exclusivo salón donde hubo una merienda y antojitos, además de bonitas sorpresas y dinámicos juegos para los invitados.

También estuvieron presentes Killiam Gael, hermano mayor; las primas Aglae, Selmi, Ale y Merari, además de la cuñada Audri, quienes disfrutaron de una agradable tarde llena de convivencia, regalos y buenos augurios para el nuevo integrante de la familia.