Despedida de soltera de Karina Gaona: alegría y sorpresas

Muy próxima se encuentra la fecha en que Karina Gaona vista su largo vestido blanco frente al altar para contraer matrimonio con su prometido Carlos Flores.

Es por este motivo que se celebró una despedida de soltera donde reinó la alegría y complicidad de parte de amistades y familiares que se reunieron para compartir su felicidad y desearle lo mejor para su próximo enlace nupcial.

El festejo tuvo lugar en un salón donde no faltaron los detalles, dinámicas divertidas y los emotivos mensajes dedicados a esta nueva etapa que está por comenzar, además de una rica merienda entre charlas y risas.

Acompañando a Karina estuvo su mamá, Sandra Becerra, quien se mostró orgullosa y emocionada por el próximo matrimonio de su hija. También compartieron este significativo momento su suegra, Lorena Rodríguez; su concuña, Julia García; y sus primas Leslie e Ilse Becerra, quienes en todo momento consintieron a la festejada.

El grupo de amigas hizo de la celebración una noche inolvidable. Karen, Paola, Dayana, Karen Flores, Sarahí y Brenda Zapata se encargaron de sumar risas, anécdotas y mucha diversión, creando recuerdos que quedarán para siempre en el corazón de la novia.