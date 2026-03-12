Familia y amigos se reúnen para el baby shower de Valeria Yazmín

Envuelta del cariño de familiares y amistades, Valeria Yazmín compartió su ilusión y alegría en un encantador baby shower con motivo de la próxima llegada de su hija Carolina, quien nacerá el próximo 3 de abril.

La reunión se realizó en un ambiente lleno de alegría y buenos deseos para la futura mamá, quien espera con emoción a su segunda niña.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde las asistentes compartieron momentos especiales y participaron en divertidas dinámicas organizadas para la ocasión, además de felicitar a Valeria y expresarle su incondicional apoyo.

Quienes se mostraron ilusionados también, fueron el papá de la futura bebé, Sergio Abraham y Miranda quien pronto asumirá con cariño su papel de hermana mayor.

Entre los familiares que asistieron fueron su hermana Fátima Vázquez, sus cuñadas Alondra y Jovana, así como su suegra Sonia Terrazas. También compartió este momento especial la abuelita Bertha Hernández, quien expresó al igual que todos la felicidad por la pronta llegada de la bebé a quien le llevaron regalos y buenos deseos para la pequeña.