Kenia Nohemí celebra su baby shower en Monclova

En medio de un ambiente de cariño, Kenia Nohemí lució ilusionada en su baby shower que se hizo en su honor con motivo de la próxima llegada de su primer hijo, a quien espera para el próximo 8 de septiembre y llevará por nombre Noah.

Rodeada de familiares y amigas, la futura mamá disfrutó de una amena celebración en la que compartió la ilusión por comenzar una nueva etapa de su vida con la llegada de su pequeño.

Entre las asistentes estuvieron sus tías Guadalupe Martínez, Carolina Regalado, Laura Robles y Cris Ramírez, así como sus invitadas Ximena González y Paty de Hoyos. También estuvo presente su sobrino Santiago Nicolás, quien acompañó a Kenia Nohemí durante este significativo festejo.

La celebración fue organizada por su tía, Viridiana Cristina Gutiérrez, quien se encargó de reunir a familiares y amigas para compartir con la futura mamá la alegría por la próxima llegada de Noah.