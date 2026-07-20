Tania García celebra su baby shower con familiares y amigos

Con gran alegría y la ilusión dibujada en su rostro, Tania García fue la protagonista de un cálido baby shower organizado en su honor para celebrar la próxima llegada de su hijo, Alejandro Siller, cuyo nacimiento está previsto para el 18 de agosto.

La reunión estuvo encabezada por la mamá de la festejada, Sonia García, y su suegra, Rosa Irene Ramírez, quienes fungieron como anfitrionas y prepararon cada detalle para recibir a familiares y amistades en una agradable convivencia.

Durante la celebración, los asistentes compartieron momentos de alegría, participaron en diversas dinámicas y expresaron sus mejores deseos para Tania y su esposo, Alejandro Siller, quienes viven con entusiasmo la espera de su primer hijo.

El festejo transcurrió en un ambiente de armonía y afecto, donde la futura mamá agradeció las muestras de cariño y los obsequios recibidos para el bebé, en una fecha que quedará como un grato recuerdo para la familia.