Atienden a 14 ciudadanos en jornada de la Fiscalía General del Estado

CIUDAD ACUÑA, Coah.- Un total de 14 personas fueron atendidas durante la jornada de atención ciudadana realizada por la Fiscalía General del Estado, como parte de las acciones para fortalecer la proximidad con la población.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Francisco Carranco, recibió a los ciudadanos y atendió sus planteamientos.

Explicó que los llamados Lunes Ciudadanos son una iniciativa del fiscal Federico Fernández para brindar apoyo a la población.

Destacó que estas jornadas se han convertido en un espacio importante para atender y buscar solución a problemas que, en algunos casos, llevan tiempo sin resolverse.

Carranco recibe personalmente a los ciudadanos cada lunes; además, la atención continúa en las instalaciones de la Fiscalía.