Javier Díaz González celebra el Día de Muertos en Saltillo con festival

Saltillo, Coah.- El alcalde Javier Díaz González destacó que en Saltillo se trabaja para mantener vivas las tradiciones y que, gracias al Festival Ánimas del Desierto 2026, el Día de Muertos se ha conmemorado en todos los rincones de la ciudad.

Mencionó que desde el pasado 22 de octubre se han desarrollado actividades de música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, artes plásticas y arte urbano, todo en torno a esta gran celebración mexicana. "Nuestro primer cuadro de la ciudad ha recibido a miles de familias saltillenses para apreciar el gran trabajo de RUMA Arte y Comunidad con el Festival Paso de la Mariposa Monarca, al igual que el Altar Monumental en las escalinatas del Barrio de Santa Anita, el Magno Altar 2026 ´Ánimas del Desierto´ en el Parque Las Maravillas y el Pan de Muerto Monumental", dijo el alcalde.

Actividades culturales en Saltillo

Javier Díaz recorrió los altares de muertos que se instalaron en diferentes dependencias municipales, elaborados por el propio personal con el objetivo de mantener viva esta tradición del Día de Muertos. El alcalde visitó los altares en el DIF Saltillo, Salud Municipal, Pensiones, Desarrollo Urbano, Servicios Primarios, Cuerpo Edilicio y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Festival Ánimas del Desierto 2026

El Instituto Municipal de Cultura invitó a las familias saltillenses a disfrutar el último día del Festival Ánimas del Desierto, con las intervenciones ya vigentes, así como la presentación de "Katrina Clown Cuentacuentos", a cargo de Lola Vargas, a las 6:00 de la tarde en Paseo Capital, frente al BBVA, este martes 3 de noviembre.

Y para cerrar con broche de oro, ese mismo día, la cantante Claudia Gutiérrez presentará "Cantaba la muerte", con ensamble en vivo, a las 8:00 de la noche, también en Paseo Capital. El espectáculo se presentará con Claudia Oropeza como showrunner, bajo la producción de Alan Cázares, la dirección musical de Gabriel López, con arreglos de Alan Cázares y Gabriel López, diseño sonoro de Ángel Bocardo y Abel como invitado especial.