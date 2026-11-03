Exhortan a preparar mochila de emergencia ante contingencias

Creciente preocupación e inquietud ha generado entre los habitantes de Monclova y la Región Centro de Coahuila la reciente difusión de recomendaciones para elaborar una mochila de emergencia ante la posibilidad de contingencias locales, provocando un estado de alerta en diversos sectores de la población ante el temor de fenómenos meteorológicos inminentes.

Esta psicosis colectiva se ha manifestado con mayor intensidad en las colonias de la periferia de Monclova y sectores vulnerables de Ciudad Frontera, donde las familias temen que estas alertas anticipen eventos críticos propios de la zona, tales como las repentinas inundaciones que afectan vados y arroyos, las severas granizadas que suelen registrarse en la región semidesértica, o los fuertes ventarrones que causan daños materiales.

De acuerdo con el esquema preventivo difundido por las autoridades para afrontar cualquier eventualidad, la mochila debe incluir agua potable y alimentos no perecederos, un botiquín completo de primeros auxilios con medicamentos específicos, así como un radio portátil, una lámpara de mano y pilas de repuesto.

Asimismo, se aconseja integrar una muda de ropa, artículos de higiene personal, duplicados de llaves, cerillos, dinero en efectivo y un silbato para emitir señales de auxilio en caso de quedar incomunicados.

En materia de resguardo de información crucial, la autoridad sugiere añadir un directorio de contactos de emergencia, fotografías recientes de todos los integrantes de la familia y mascotas, e identificaciones y documentos importantes debidamente protegidos dentro de bolsas herméticas.

Ante el clima de intranquilidad, Protección Civil Municipal ha reiterado que estas recomendaciones son puramente preventivas, diseñadas para fomentar una cultura de protección civil ante cualquier contingencia climática en la Región Centro, y exhorta a la ciudadanía a informarse exclusivamente a través de canales oficiales y, ante cualquier situación real de riesgo, comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.