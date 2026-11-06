Howmet Aerospace ofrece 200 vacantes para hombres sin experiencia

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- La empresa Howmet Aerospace ofertó 200 vacantes para hombres sin experiencia durante una jornada de contratación realizada en el Centro de Gobierno, como parte de las acciones para impulsar el empleo durante noviembre.

Oportunidades de Empleo en Howmet Aerospace

La coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, Carmen Márquez, destacó la importancia de esta oportunidad para las personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

Señaló que, ante el cierre del año y la cercanía de las festividades familiares, es importante mantener disponibles opciones de empleo para la ciudadanía.

Interés de la Comunidad en las Vacantes

Durante la jornada acudieron personas interesadas en las vacantes; algunas comenzaron a formar filas desde las 4:00 de la mañana.