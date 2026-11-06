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Coahuila

Capacitan a bomberos en técnicas de combate de incendios en Acuña

Elementos del cuerpo de Bomberos participaron en un entrenamiento sobre manejo de líneas contra incendio y combate de fuego real.

Por Ángel García - 06 noviembre, 2026 - 02:00 p.m.
Bomberos participaron en prácticas de operación con líneas contra incendio.
Bomberos participaron en prácticas de operación con líneas contra incendio.
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      Desarrollado por SACS IA

      Elementos del cuerpo de Bomberos de Ciudad AcuñA continúan con su preparación mediante capacitaciones enfocadas en fortalecer sus habilidades para atender emergencias.

      Entrenamiento en combate de incendios

      Durante el primer día de entrenamiento, los participantes realizaron prácticas de operación con líneas contra incendio de 2½ y 1¾ pulgadas, además de ejercicios de combate de fuego real.

      Placeholder

      La capacitación se desarrolla con el apoyo del Departamento de Bomberos de Frisco (Frisco Fire Department) y del jefe Jeff Morrison, quienes comparten técnicas para reforzar los conocimientos de los elementos.

      Colaboración con el Departamento de Bomberos de Frisco

      Estas actividades forman parte del trabajo permanente para mejorar la preparación de los bomberos y fortalecer su capacidad de respuesta ante incendios y otros siniestros.

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