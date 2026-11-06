Capacitan a bomberos en técnicas de combate de incendios en Acuña

Elementos del cuerpo de Bomberos de Ciudad AcuñA continúan con su preparación mediante capacitaciones enfocadas en fortalecer sus habilidades para atender emergencias.

Entrenamiento en combate de incendios

Durante el primer día de entrenamiento, los participantes realizaron prácticas de operación con líneas contra incendio de 2½ y 1¾ pulgadas, además de ejercicios de combate de fuego real.

La capacitación se desarrolla con el apoyo del Departamento de Bomberos de Frisco (Frisco Fire Department) y del jefe Jeff Morrison, quienes comparten técnicas para reforzar los conocimientos de los elementos.

Colaboración con el Departamento de Bomberos de Frisco

Estas actividades forman parte del trabajo permanente para mejorar la preparación de los bomberos y fortalecer su capacidad de respuesta ante incendios y otros siniestros.