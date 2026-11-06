Dudan acreedores de seriedad en consorcio para rescate de AHMSA

A más de dos meses de que representantes de Cargill y Afirme manifestaran ante el juzgado la posibilidad de conformar un consorcio para la adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA), la falta de compromisos firmes mantiene en la incertidumbre el proceso de rescate de la acerera.

El abogado Héctor Garza Martínez calificó como cuestionable la decisión judicial de otorgar una prórroga de 90 días, al señalar que dicha medida beneficia la dilación del proceso sin que exista una obligación legal o vinculante que garantice un acuerdo formal de compra.

Durante la audiencia celebrada el pasado 25 de septiembre, los implicados aclararon que sus posturas iniciales no eran obligatorias.

A pesar de ello, el juzgado concedió el nuevo plazo sin que mediara una solicitud formal de los propios interesados, lo que perpetúa un ciclo de expectativas prolongadas que afecta directamente a la ciudadanía y a los acreedores.

Incertidumbre en el proceso de rescate

Garza Martínez advirtió que el síndico del concurso mercantil ha incurrido en omisiones al no emitir un procedimiento especial de venta alternativo.

Esto impide que otros postores nacionales o internacionales interesados en adquirir los activos de la empresa puedan competir formalmente, limitando las opciones de resolución antes de las fechas límite previstas para el inicio de 2027.

Llamado a la acción para los acreedores

Ante este escenario, urgi´o a ejercer presión pública sobre el síndico para que convoque a una tercera almoneda o establezca bases de venta especiales. De lo contrario, advirtió, el proceso continuará extendiéndose mediante ciclos sucesivos de 15 o 90 días sin transparencia ni garantías reales de liquidación para los acreedores afectados.