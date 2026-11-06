Buscan hogares temporales para perritos rescatados en Castaños

Con el objetivo de garantizar una vida digna y mejores condiciones de recuperación, la Fundación Milma inició una campaña para promover el resguardo temporal de 46 de los 53 perritos rescatados durante un cateo en las instalaciones de la Fundación Frichem, ubicada en Castaños.

Ana Márquez, directora de la fundación, explicó que la saturación de los espacios actuales obliga a separar a los animales, especialmente a aquellos que se encuentran bajo tratamientos médicos prolongados, como la administración de doxiciclina.

"La intención de las fundaciones no es quedarnos con los perritos, sino promover la adopción responsable", señaló Márquez, quien detalló que de la cifra original de rescatados se han registrado cuatro decesos y tres adopciones exitosas.

Requisitos estrictos de seguridad

A diferencia de un proceso de adopción definitiva, el programa de hogar temporal busca alojar transitoriamente a los animales en espacios seguros y completamente bardeados mientras concluyen sus protocolos sanitarios.

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Llenar una solicitud formal.

formal. Contar con la aprobación de todos los integrantes de la familia.

de todos los integrantes de la familia. Garantizar instalaciones adecuadas que los protejan de las inclemencias del tiempo,

evitando techos o patios sin protección contra el sol.

Requisitos para el hogar temporal

Una vez que los animales concluyen el protocolo clínico veterinario -el cual incluye en varios casos resultados positivos a Erliquia-, se procede a la aplicación de esquemas de vacunación y a la esterilización definitiva antes de su entrega final a un hogar permanente.

La directora de Fundación Milma hizo un llamado solidario a la ciudadanía para sumarse a la red de acogida temporal o compartir información que permita ubicar espacios adecuados para los canes en proceso de recuperación.