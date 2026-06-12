Autobús de pasajeros se sale de la carretera Acuña-Piedras Negras; reportan tres lesionados

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un autobús de la línea Frontera que cubría la ruta desde Monterrey se salió de la carretera Acuña-Piedras Negras cuando estaba por concluir su trayecto, dejando un saldo de tres personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el puente El Tesoro, al final de la ruta.

El accidente ocurrió a la altura del puente El Tesoro, donde la unidad abandonó la carpeta asfáltica por causas que hasta el momento no han sido determinadas.

El autobús fue identificado con las placas de circulación 87HB2M.

Los tres lesionados fueron llevados a hospitales de Ciudad Acuña.

Los tres lesionados fueron trasladados a hospitales de Ciudad Acuña para recibir atención médica y descartar lesiones de gravedad.

Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas del accidente.

Autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas que provocaron la salida de la unidad y deslindar responsabilidades.