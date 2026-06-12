Reciben constancia Navarro y De Luna

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Tras concluir el cómputo oficial de la elección, Javier Navarro y Alberto de Luna recibieron la constancia de mayoría que los acredita como diputado local propietario y suplente, respectivamente, por el Distrito 01.

La fórmula de la Alianza por la Seguridad PRI-UDC obtuvo 50 mil 220 votos, equivalentes al 67 por ciento de la votación total, consolidando una de las votaciones más amplias registradas en ese distrito.

De acuerdo con los resultados oficiales, del total de sufragios obtenidos por la alianza, 28 mil 658 correspondieron al PRI y 21 mil 572 a UDC. El resultado representó una ventaja de 52 puntos porcentuales sobre la tercera fuerza política en el Distrito 01.

Agradecimiento y compromiso con la comunidad

Tras recibir el documento oficial emitido por la autoridad electoral, Javier Navarro agradeció el respaldo ciudadano recibido durante la jornada electoral y afirmó que mantendrá un trabajo cercano a la población.

"Esta constancia representa la confianza de miles de ciudadanos que creyeron en nuestro proyecto. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por Acuña, por Jiménez y Zaragoza, por cada familia que nos brindó su respaldo", expresó.

Campaña basada en propuestas

Navarro señaló que el resultado fue producto de una campaña basada en propuestas y en la participación de ciudadanos de colonias, ejidos y comunidades del distrito.

Asimismo, aseguró que, una vez iniciada la próxima Legislatura, mantendrá labores permanentes de gestión y atención ciudadana para impulsar iniciativas y acciones en beneficio de la región norte de Coahuila.

Durante la entrega de la constancia estuvieron presentes Ángela Salinas Borrego y Salvador José Cano, presidentes de los comités municipales de UDC y del PRI, respectivamente, además de familiares, militantes y simpatizantes que acudieron al Instituto Electoral de Coahuila para respaldar el triunfo de la alianza.