Aficionados abarrotan tiendas en Monclova por camisetas del Mundial

Se incrementa la demanda de las playeras del equipo de México y artículos alusivos ante el inicio del Mundial; este jueves los puntos de venta lucieron abarrotados por aficionados que buscan adquirir camisetas, banderas y diversos productos para apoyar a la selección durante el encuentro.

La fiebre mundialista comenzó a sentirse en la ciudad, donde comerciantes reportaron una afluencia de compradores desde temprana hora, lo que incluso generó el aumento en los precios.

Marina Sánchez, comerciante procedente de Toluca, Estado de México, quien se encuentra en el punto ubicado en el bulevar Pape y Francisco I. Madero, señaló que el interés de los aficionados ha superado las expectativas y que las playeras son el artículo más solicitado al inicio del mundial.

"Como todo mexicano, siempre a la mera hora", señaló al referirse a las compras de último momento realizadas por los aficionados.

Detalló que existen diferentes modelos y calidades de camisetas, con precios que varían dependiendo del material de fabricación, las versiones más económicas se ofrecen a partir de 300 pesos.

Señaló que ante el aumento en la demanda se complicado el abastecimiento de mercancía se ha complicado debido a la cantidad de pedidos que reciben los proveedores en todo el país.

Entre los productos más solicitados destacan las playeras para niños, cuya demanda ha aumentado por actividades escolares y eventos relacionados con la celebración del Mundial.

Los comerciantes señalaron que permanecerán en Monclova durante el desarrollo del torneo y mientras continúe la participación de la Selección Mexicana, confiando en que el entusiasmo de los aficionados mantendrá las ventas durante las próximas semanas.