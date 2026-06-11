Fiesta en las calles de Monclova tras victoria 2-0 sobre Sudáfrica

Las calles se llenaron de verde, blanco y rojo... aunque no todos vestían la clásica playera de la Selección. Cuando el silbatazo final confirmó la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica, la celebración no esperó atuendos oficiales ni protocolos: bastó el ánimo, la emoción y, sobre todo, la creatividad.

Entre la multitud, aparecieron disfraces inesperados que rompían con lo tradicional. Desde personajes de terror hasta figuras del cine, los aficionados demostraron que, cuando se trata de festejar, cualquier vestuario es válido.

Uno de los más llamativos fue el icónico personaje de Scream, que, lejos de provocar miedo, arrancaba risas y fotografías entre los asistentes. A su lado, otros optaron por máscaras, capas y atuendos improvisados, algunos incluso acompañados por figuras de sus artistas favoritos, elaboradas especialmente para la ocasión.

Sin importar la falta de indumentaria oficial o compañía, el objetivo era claro: salir a las calles y ser parte de la fiesta. Familias, grupos de amigos y personas solas coincidieron en un mismo punto: celebrar el triunfo de la Selección Mexicana.

Los cláxones, las banderas ondeando y los gritos de "¡México, México!" acompañaron una noche donde lo importante no fue el uniforme, sino el entusiasmo colectivo. Porque en estas celebraciones, el verdadero atuendo es la pasión.

Así, entre disfraces, máscaras y ocurrencias, los aficionados dejaron claro que para festejar un triunfo no hace falta jersey... solo ganas de celebrar.