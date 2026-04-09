Tragedia en carretera: autobús de pasajeros se impacta y deja dos muertos y ocho heridos

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un autobús de pasajeros que se dirigía a Ciudad Acuña se accidentó al impactarse contra una unidad pesada, dejando como saldo dos personas sin vida y al menos ocho lesionados.

De acuerdo con la información recabada, la unidad provenía de Coatzacoalcos y correspondía a la línea NA Bus Turismo, con número económico 1015. El camión viajaba durante la madrugada con destino final en esta ciudad fronteriza.

El accidente ocurrió en la madrugada en el kilómetro 90 de Ciudad Victoria.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 90, en Ciudad Victoria, específicamente en el entronque hacia Monterrey.

En el autobús viajaban un total de 47 pasajeros. Tras el impacto, ocho de ellos resultaron lesionados y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Ocho pasajeros fueron trasladados a hospitales tras el impacto del autobús.

En el lugar del accidente, una pareja perdió la vida; hasta el momento, no han sido identificados.

Las autoridades investigan las causas del accidente y posibles negligencias.

Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente, en medio de señalamientos sobre presunta negligencia que ha incrementado los percances en el transporte de pasajeros.