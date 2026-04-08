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Coahuila

Carlos Villarreal anuncia inicio de la Academia de Policía en la ciudad

La Academia de Policía permitirá la incorporación de entre 90 y 100 nuevos elementos a la corporación.

Por Carolina Salomón - 08 abril, 2026 - 09:07 p.m.
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      Alistan el inicio de la Academia de Policía, en la que se contempla el ingreso de entre 90 y 100 nuevos elementos para Seguridad Pública.

      El alcalde Carlos Villarreal dio a conocer que el número final de aspirantes dependerá de los resultados obtenidos en los exámenes de control y confianza, cuyos cortes definirán cuántos candidatos son aptos para integrarse a la corporación.

      Con esta incorporación, se estima alcanzar una proporción cercana a 1.5 policías por cada mil habitantes, con la meta de avanzar hacia el estándar recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece un promedio de 1.8 elementos por cada mil habitantes.

      Señaló que este esfuerzo implica una inversión constante, orientada a contar con una policía mejor capacitada, con el número adecuado de elementos y con condiciones que permitan su crecimiento sostenido.

      Asimismo, destacó que el fortalecimiento de la corporación permitirá mejorar la operatividad en distintas áreas como Proximidad Social, Prevención, Policía Violeta, C2, UNIF, así como en las divisiones de Policía y Tránsito, lo que contribuirá a brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía.

      Finalmente, reiteró el compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la seguridad pública y consoliden una corporación profesional al servicio de la comunidad.

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