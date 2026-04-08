Ex trabajadores de AHMSA analizan nueva propuesta de venta

Durante la reunión semanal de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) en la Plaza Principal, Julián Torres, ex obrero de la siderúrgica, informó que se les dio a conocer a grandes rasgos la nueva propuesta que el síndico presentó a la jueza para una posible venta de la empresa, así como el acuerdo emitido recientemente, mediante el cual se le otorgan 10 días para detallar los pormenores del planteamiento.

Explicó que, una vez cumplido ese plazo y en caso de que la jueza y los acreedores avalen el procedimiento, se abriría una etapa de 60 días, prorrogable hasta 90, para avanzar en la convocatoria.

Torres señaló que uno de los puntos que más llamó la atención de los trabajadores es que la nueva ruta contempla la posibilidad de aceptar ofertas menores a los 1,127 millones de dólares, cifra que en la convocatoria anterior se mantenía como referencia. Afirmó que para los ex obreros lo más importante no es el monto final de la venta, sino que los recursos alcancen para cubrir los adeudos laborales. "A nosotros no nos interesa si la regalan; lo que nos interesa es que nos paguen", expresó, al subrayar que tras casi tres años de espera, confían en que los próximos dos o tres meses puedan ser definitivos para el desenlace del proceso.

El ex trabajador destacó además que la propuesta del síndico les parece más flexible y mejor encaminada que la anterior, ya que establece que, una vez abiertas las propuestas de los postores, se identificará al mejor oferente y todavía se concederán tres horas adicionales para que los participantes puedan mejorar sus ofertas. Consideró que este mecanismo podría favorecer que el valor de venta aumente en lugar de disminuir, beneficiando no solo a los obreros, sino también al resto de los acreedores. "Ojalá y todos alcancemos", dijo, al insistir en que esperan una solución que favorezca a todas las partes involucradas.

En otro tema, Julián Torres confirmó que el próximo 27 de abril ingresará a la planta personal de Afirme, en cumplimiento de una orden judicial, para verificar que el equipo que la institución tiene en garantía permanezca dentro de las instalaciones. Indicó que, aunque se trata de una diligencia legal que no puede evitarse, entre los ex trabajadores existe preocupación de que no se retire maquinaria o bienes. "Que verifiquen no es malo, nada más que no se lleven nada", comentó. Añadió que, aunque no han solicitado formalmente acompañar la comitiva, estarían dispuestos a ingresar si se les diera la oportunidad.